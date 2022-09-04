В «Спартаке» надеются, что Fan ID смягчат: «Закон неудачный, на наш взгляд»

Теги Спартак Артем Ребров Fan ID Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» выразил надежду, что закон о Fan ID смягчат. 

«Что касается круглого стола, у нас всегда есть надежда, что Fan ID смягчат. На наш взгляд, закон неудачный. Но закон есть закон. Он неудачный, но мы вынуждены его исполнять.

Мы надеемся, что все вместе вырулим к тому, чтобы трибуны были заполнены. Вы видели матч легенд и посты всех футболистов. Артем Ребров написал: «Вот это был футбол». Сегодня тоже будет футбол.

Я не хочу делить всех болельщиков на правильных и неправильных. Все болельщики, которые приходят поддерживать «Спартак», они правильные», – сказал Дмитрий Зеленов.

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