Фанаты «Спартака» скандировали кричалки против Fan ID на матче легенд. Они показали баннер с надписью «футбол для фанатов»

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Фанаты «Спартака» устроили перфоманс перед матчем легенд с «Зенитом».

«В тесной квартире на телике деда – вы нас приучали к красно-белым победам», – написано на баннере, который вывесили болельщики московского клуба.

На баннере, в частности, изображен пожилой мужчина с газетой в руках, на которой написано: «Футбол для фанатов». Вероятно, это отсылка к ситуации с Fan ID.

Фанаты «Спартака» также скандировали кричалки против Fan ID. В частности, о том, что паспорт болельщика убивает футбол. Напомним, еще в январе активные фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID – до полной отмены этого закона.

 

Скриншот: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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