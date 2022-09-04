Фанаты «Зенита» сняли видео против Fan ID, где чиновник складывает в могилу атрибутику клубов РПЛ

Болельщики выпустили новое видео, посвященное введению Fan ID в России.

«Осень – финишная прямая перед полным введением Fan ID на всех стадионах . Но оценить атмосферу от нововведений можно уже сейчас, достаточно посмотреть пару фото пустых арен в Екатеринбурге или Самаре и послушать трансляцию, например, из Сочи, под перекрикивание футболистов на пустом стадионе. А данное видео вполне подойдет в качестве неофициального отчетного материала принятого закона», – сказано в описании ролика.

В видео, опубликованном на ютуб-канале «Ландскроны», неизвестный чиновник выкапывает могилу в лесу и складывает в нее атрибутику болельщиков команд РПЛ. После этого он втыкает в могилу флажок с надписью «12 игрок».

В конце ролика из могилы вылезает рука с мегафоном.

Видео сопровождается песней, посвященной введению Fan ID. В ней, в частности, есть такие слова: «Жизнь была хороша, <...> а теперь точно в ряд трибуны стадионов все молчат. <...> Мы все покойники – он тоже будет труп. Всем гореть нам в аду – стервятники почуяли еду. <...> Подложил всем свинью – в огромную футбольную семью. В шоке все как один. За что так поступил с людьми, кретин?»

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)