Роман Зобнин: «Надеюсь, ситуация с Fan ID изменится в лучшую сторону. Уважаю позицию фанатов «Спартака», но очень по ним скучаю»

выразил надежду на изменение ситуации с Fan ID.

– Недавно мы провели выездной матч в Воронеже; многие отметили крутую атмосферу в городе и на стадионе.

– Воронеж – футбольный город, где люди живут своей командой. Атмосфера на стадионе реально была крутая! Болельщики очень сильно гнали команду вперед, в первой тайме это ей помогало.

Жаль, что сейчас так не на всех стадионах в стране. Мне как футболисту не хватает болельщиков на трибунах.

С уважением отношусь к принципиальной позиции активных фанатов «Спартака», но очень по ним скучаю. Надеюсь, ситуация с Fan ID все же изменится в лучшую сторону, – сказал хавбек .

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)