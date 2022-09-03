Дмитрий Аленичев: «Не понимаю логики в Fan ID. Так нельзя. Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали»

не видит смысла в Fan ID.

«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей.

Хочется, чтобы те, кто порадовал нас своим присутствием [на матче легенд], приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».