Президент РПЛ: «Я болел за «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина. Сейчас импонирует «Краснодар», но у меня нет шарфа или футболки клуба лиги»

Президент Мир РПЛ рассказал, какие клубы ему симпатичны.

– Вы проработали с несколькими президентами РФС. Мутко, пожалуй, был особенным – как с ним работалось?

– Крайне тяжело, но крайне интересно. Это была настоящая школа жизни, за что я ему очень благодарен. Своим авторитетом Виталий Леонтьевич мог довести взрослых мужчин до слез.

Когда он уже ушел из РФС, я пришел к нему в Белый дом. Сказал ему тогда: «Я все думал: что ж вы меня так гнобили все эти годы! А теперь понимаю – это же такая школа была. Вы меня прям воспитали». И он довольно улыбнулся.

– А что можете про Дюкова сказать?

– Ему нужно дать поработать – у Александра Валерьевича есть четкое видение. Хочется, чтобы он довел до конца все начатые проекты.

– У него есть конфликт интересов, учитывая его связи с ?

– Нет. Александр Валерьевич точно удален от всех.

– А вы чей болельщик?

– Ничей. Я поддерживаю отдельных людей: руководителей, футболистов.

– Так всегда было?

– Не всегда (смеется).

– Почему вы в детстве болели за «Спартак»?

– Кто вам сказал? Я болел за Романцева, Семина. Сейчас мне импонирует – нельзя не симпатизировать, когда на поле выходят дети из академии. Но у меня нет ни одного шарфа или футболки клуба РПЛ, – заявил .