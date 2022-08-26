Алаев о доминировании «Зенита»: «Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион»

считает гегемоном, которого все хотят свергнуть.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 4 последних чемпионата страны.

«Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство прошлого года.

Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путевки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф.

Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.

Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», – сказал президент .