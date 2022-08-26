Алаев о Fan ID: «Не катастрофа, но посещаемость пугающая. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять»

Президент Мир РПЛ высказался о проблемах из-за введения .

– Посещаемость РПЛ резко упала из-за Fan ID. Что делать?

– Средняя посещаемость – примерно 11 500, а с Fan ID – меньше шести тысяч. Я прекрасно понимаю ваши опасения.

– В Екатеринбурге сейчас дважды собиралось по 3000 зрителей, а до пандемии было в среднем 16 340 зрителей.

– Для меня это главная проблема. На мой взгляд, даже более важная, чем отстранение от еврокубков.

– С законом о Fan ID можно что-то сделать?

– На протяжении четырех лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты.

Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм. Мы же не спорим с тем, что где-то нельзя превышать скорость в 60 километров в час.

– Там хотя бы всем понятно, почему такие ограничения введены.

– Я могу не все законы понимать, но они приняты. Технология настраивается, люди получают Fan ID.

При этом да – посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков.

– Как это сделать?

– Прежде всего, надо понять, почему люди не идут на стадион. Думаю, есть несколько групп болельщиков и несколько причин.

Возьмите Ростов-на-Дону, где иной раз собиралось по 35 тысяч, а теперь лишь пять тысяч зрителей ходит. Любой закон сложно инсталлировать, но если спросить всех: «Это то, чего мы хотели?» – то ответ явно «нет».

У меня в ближайшие дни будет сразу два совещания в Минспорта. Fan ID получили 195 тысяч человек.

– Мы получаем сигналы, что бюджетников заставляют оформлять Fan ID.

– Я таких сигналов не получал. Меня больше интересует, что я вижу на стадионе.

– Непонятен аргумент, что Fan ID требуется для безопасности. Давно нет драк на трибунах.

– Лично я по этому закону не голосовал. Не аргументировал ни за, ни против.

– Мележиков говорит, что введение Fan ID – это катастрофа.

– Я бы все-таки не говорил, что это катастрофа. Ситуация чрезвычайно сложная. Сейчас такой момент, когда привычный досуг становится для людей недоступным. Зрителям нужно шоу. Когда уходят кинотеатры, на это есть запрос.

От финала Кубка России на заполненных «Лужниках» у меня мурашки шли. С другой стороны, еще клубы нуждаются в средствах, которые они зарабатывают на билетах. Тем более спонсоры уходят и нет еврокубков.

Мы видим бойкот, но с фанатами никто не разговаривает. Нужно работать. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять.

– Сейчас ситуация печальная, а через несколько месяцев будет хуже или лучше?

– Непонятно. С одной стороны, Fan ID постепенно оформляют. С другой – у нас сейчас в комфортную погоду мало людей ходит, а что будет ближе к зиме? Не могу знать, вернутся ли болельщики в ближайшее время на стадион.

– Насколько вы согласны с , что Fan ID можно отменить только с помощью прямой линии с президентом России?

– Мы с Аршавиным в целом говорим об одном. Нужно вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужно первое лицо?

Я все-таки надеюсь, что мы сможем вместе с коллегами рассмотреть инициативу и изменить реализацию закона. Упростить его, чтобы вернуть болельщиков, – сказал .