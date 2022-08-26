Алаев о крымских клубах в РФС: «Постепенная интеграция футбола неизбежна, но мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА»

Президент Мир РПЛ высказался об интеграции Крыма в российский футбол.

– Иногда переговоры – очень сложный процесс. Для футбольных организаций других стран это «особая территория». За эти восемь лет мы выходили с большим количеством инициатив, но все они блокировались.

Я сейчас даже не про политику – там люди живут. Они должны иметь возможность обучаться и играть в футбол, а этого не происходит. Да, людям надо помогать, но дело не в том, что штамп поставили, приняли в члены и все – зажили. Мы должны сделать так, чтобы туда пошли какие-то инвестиции: дети играли, тренеры и судьи обучались, соревнования проводились, развивались совместные проекты.

– Как это сделать?

– Есть разные инструменты. Все мы помним, что в 2014 году было официальное решение принять клубы в . И что произошло потом? Нам поступил сигнал, что в таком случае членство России в будет приостановлено.

Надо понимать, что отстранение от соревнований – это страшная, тяжелейшая мера. Но это решение исполкома УЕФА: они могут в составе 20 человек собраться и решить, что отстранение отменяется.

Думаю, когда ситуация стабилизируется – дай бог это когда-нибудь произойдет – то исполком соберется и примет решение: «Окей, возвращаем, спорт не должен страдать». Возможно, с какими-то ограничениями на первом этапе – игры на нейтральном поле, отсутствие флага и гимна.

– Исключение из членов, безусловно, гораздо катастрофичнее.

– Да. Это решение уже конгресса. Отсутствие членства – тотальная изоляция. Сейчас у нас есть проблемы с поиском соперника для товарищеских матчей, а в таком случае все еще хуже – ты просто не можешь ни с кем играть.

А теперь вы задайте себе вопрос: как сказать детям, у которых есть мечта играть в футбол, что им нужно о ней забыть? Вот поэтому мы и говорим не про факт признания-непризнания со стороны РФС, а о том, что в Крыму нужно развивать футбол. И для этого есть другие варианты.

Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА: нам хочется, чтобы наши клубы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сборные – отбирались на чемпионаты Европы и мира.

– 7 июля вы сказали: «Не вижу возможностей для включения крымских клубов». 16 августа: «Интеграция неизбежна». Как это понимать?

– Интеграция футбола – не включение клубов в состав РПЛ прямо сейчас, а именно постепенная интеграция – неизбежна. И мы работаем над этим.

– А как это сделать? И крымский футбол не бросить, и в УЕФА остаться?

– Есть варианты, но я не могу их озвучить. Механизмы обсуждаются и будут обсуждаться. Уверен, что инициативы в конечном итоге будут реализованы, а диалог сохранится. На мой взгляд, это будет правильно.

– Интеграция не подразумевает включение Крымского футбольного союза в состав РФС?

– Рассматриваться будут все варианты, – сказал .

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