Алаев о бане России: «УЕФА и ФИФА вынесли слишком жесткое наказание, да и аргументы у них абсурдные»

Президент Мир РПЛ высказался об отстранении России от международных турниров.

В июле Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны и .

– Некоторые говорят, что если возвращаться, то только с флагом. А вы как считаете?

– Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования. Это была их мечта, а ее забрали.

– Ваше мнение: УЕФА и ФИФА могли поступить по-другому?

– Да. Я считаю, это слишком жесткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в по нашему делу.

– Какие у них аргументы?

– Например: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному YouTube-каналу сказал, что понимает наше решение.

– Это аргумент?

– Да. В суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».

– Сначала нам разрешили играть на нейтральном поле и без флага, а спустя два дня все же отстранили. Что произошло за это время?

– Представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно.

– Вы ездили на конгресс ФИФА в марте. Как вас там встречали европейские коллеги?

– Это была тяжелейшая поездка. В зале 1000 человек, а за пять минут до начала конгресса все камеры снимают только одну делегацию – нашу.

Ужасное давление, морально было очень тяжело. Кроме того, ряд коллег избегали общения, несмотря на то что многие годы мы вместе работали

Можно же сделать вид, что не знаешь человека… На конгресс УЕФА ехал с таким же тяжелым настроением, но там как раз получил поддержку от членов исполкома и президента. Это было очень важно. Мне кажется, они понимают, что те решения, которые они приняли, были чрезмерными.

– У них не было другого выбора.

– Выбор есть всегда, но политическое давление иногда превалирует. Уверен, они осознают, что применили сверхтяжелые и избыточные санкции.

– Карпин говорил, что 24 февраля сказал жене, что в стыках России не будет. А вы что подумали в тот день?

– Когда было решение о нейтральном поле, мы уже находились на завершающей стадии переговоров о месте проведения матча.

– Польша прислала какое-то письмо в РФС, что отказывается играть с нами в стыках?

– Они в УЕФА отправили: написали, что не будут играть даже на нейтральном поле.

– Не допускаете, что, если бы не начала протестовать, таких санкций бы не последовало?

– К сожалению, остальные страны за ними быстро потянулись. Что для меня странно, если честно: футболисты же едят один хлеб. Но бог им судья, – сказал .