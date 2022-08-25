Семак не просит «Зенит» купить нового форварда: «Нет желания. Меня устраивает игра и Кассьерры, и Сергеева»

не будет просить руководство «Зенита» купить нового форварда.

– На днях главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль озвучил руководству клуба желание усилить атакующую линию своей команды. Учитывая турнирную ситуацию, в которой «Спартак» – главный преследователь «Зенита», и то, что через тур уже будет очный матч, а также то, что Кассьерра пока ни разу не забил в этом чемпионате, нет ли у вас желания попросить у руководства купить еще одного нападающего?

– Нет, нет желания. Меня устраивает игра и Матео, и . Действуют футболисты хорошо и полезно, моменты есть и будут. Нет проблем с результативностью, команда забивает достаточно. Будем готовиться к любому сопернику. А разделение на главных и неглавных – достаточно условное, потому как сыграно достаточно мало туров. Вся борьба еще впереди.

– Много среди болельщиков споров о том, почему либо Сергеев, либо Кассьерра выходят в стартовом составе. Вы ориентируетесь на их физическое состояние, работу на тренировках или отталкиваетесь от соперника?

– Комплексное решение – по тому, как смотрятся на тренировках, как смотрятся в игре. Повторюсь, ни к Матео, ни к Ивану нет абсолютно никаких претензий. Играют оба полезно.

У Матео достаточное количество голевых моментов. К сожалению, пока не может забить, но это вопрос времени. Главное, что команда забивает и побеждает. Это самое важное для любого игрока. Для нападающего забивать важно, но это не единственный критерий, по которому оцениваются его действия.

– В «Зенит» из «Спартака» перешел молодой защитник . Он будет тренироваться с основой или это футболист на перспективу, который будет в «Зените-2» и в молодежной команде? Что думаете о нем? Он настолько талантлив, что его нужно было покупать из «Спартака»?

– Это вопрос не по адресу. Игрок был приобретен в . Если он себя зарекомендует, то, конечно, мы [как и] любого футболиста из «Зенита-2» будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой.

Сейчас, я так понимаю, для него задача одна – проявить себя на уровне «Зенита-2». Дальше будем смотреть. Мы всех игроков смотрим – и из молодежной команды, и из «Зенита-2». Если будет необходимость, будем приглашать на тренировки главной команды.

– Если можно, еще вопрос по графику. Он достаточно плотный. Получается так, что «Спартак» перед очной встречей в чемпионате играет свой кубковый матч на сутки раньше. Значит ли это, что в матче с «Факелом» наступит тот самый момент, когда свой шанс получит вратарь Иван?

– Посмотрим. Для нас сейчас главная задача готовиться не к Кубку, а к чемпионату. Все решения по поводу состава – кто будет играть и когда – будем принимать после матча в Екатеринбурге, – сказал главный тренер .