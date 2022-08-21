Семак о 2:0 с «Торпедо»: «Нервная игра, надо забивать раньше. В таких матчах важно не впасть в уныние»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги игры 6-го тура Мир с (2:0).

– Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае нужно забивать раньше, чтобы не доводить до концовки, где уже [игроки] торопятся, время уходит и играет на соперника. Футбол – игра, в которой нужно забивать, тогда она будет складываться гораздо легче.

А так – и в первом, и во втором тайме много создавали моментов, много ударов по воротам и в створ. Не хватало забитых мячей. В остальном – заслуженная победа.

В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить.

Тяжелая заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу.

– Почему так долго не мог забить? Моментов было предостаточно из самых разных позиций. Чем объясняете то, что не попадали в ворота?

– Банальный ответ – реализация. Моменты можно создавать, но, если мяч не идет в ворота, это несчастный случай. Надеюсь, больше будем забивать. Такие матчи случаются, главное, чтобы их было как можно меньше.

– Никак не связываете это с состоянием игроков?

– Думаю, нет. Создание моментов может быть связано с состоянием, но реализация – такой момент... Иногда все залетает – пять из пяти в створ. А иногда и с двадцатью ничего не залетает.

– Почему сделали выбор в пользу Кержакова? Почему мы не увидели Ивана?

– По лимиту. В стартовом составе вышел Мантуан, три россиянина появились с первых минут, один из них – Миша Кержаков. По поводу Ивана – увидим, конечно, будет возможность.

– Как много пропустит Одоевский?

– Надеюсь, недолго. Повреждение незначительное. На следующей неделе, надеюсь, уже начнет работать.

– Расскажите, как проходит адаптация Кассьерры. Показалось, ему не хватает взаимодействия с партнерами.

– Мне так не показалось. Взаимодействие хорошее, моменты есть очень приличные. Единственное, не получается забить, чего не хватает для уверенности.

В остальном качество его игры, взаимодействия, количество моментов – достаточны абсолютно. Для нападающего важно забивать, чтобы была уверенность, которая требуется, – сказал Семак.