Семак о 2:0 с «Торпедо»: «Нервная игра, надо забивать раньше. В таких матчах важно не впасть в уныние»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры 6-го тура Мир РПЛ с «Торпедо» (2:0).
– Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае нужно забивать раньше, чтобы не доводить до концовки, где уже [игроки] торопятся, время уходит и играет на соперника. Футбол – игра, в которой нужно забивать, тогда она будет складываться гораздо легче.
А так – и в первом, и во втором тайме много создавали моментов, много ударов по воротам и в створ. Не хватало забитых мячей. В остальном – заслуженная победа.
В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить.
Тяжелая заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу.
– Почему «Зенит» так долго не мог забить? Моментов было предостаточно из самых разных позиций. Чем объясняете то, что не попадали в ворота?
– Банальный ответ – реализация. Моменты можно создавать, но, если мяч не идет в ворота, это несчастный случай. Надеюсь, больше будем забивать. Такие матчи случаются, главное, чтобы их было как можно меньше.
– Никак не связываете это с состоянием игроков?
– Думаю, нет. Создание моментов может быть связано с состоянием, но реализация – такой момент... Иногда все залетает – пять из пяти в створ. А иногда и с двадцатью ничего не залетает.
– Почему сделали выбор в пользу Кержакова? Почему мы не увидели Ивана?
– По лимиту. В стартовом составе вышел Мантуан, три россиянина появились с первых минут, один из них – Миша Кержаков. По поводу Ивана – увидим, конечно, будет возможность.
– Как много пропустит Одоевский?
– Надеюсь, недолго. Повреждение незначительное. На следующей неделе, надеюсь, уже начнет работать.
– Расскажите, как проходит адаптация Кассьерры. Показалось, ему не хватает взаимодействия с партнерами.
– Мне так не показалось. Взаимодействие хорошее, моменты есть очень приличные. Единственное, не получается забить, чего не хватает для уверенности.
В остальном качество его игры, взаимодействия, количество моментов – достаточны абсолютно. Для нападающего важно забивать, чтобы была уверенность, которая требуется, – сказал Семак.