Геннадий Орлов: «Бакаеву и Кассьерре надо понять футбольную мысль бразильцев. Сейчас этого не видно»

поделился мнением о некоторых игроках .

«Барриос держит планку. Они вместе с бразильцами все время открываются, предлагают себя, ищут мяч. Как ртуть! Освобождаются от опекунов. Помню, раньше я упрекал Кузяева и Ерохина. Эти ребята отдавали передачу и выключались, пропадали, не искали продолжения. Так нельзя!

Правда, потом они прибавили. Но примером для них должны служить зенитовские бразильцы. Ты должен быть все время в игре, поддерживать темп все 90 минут. «Краснодар», «Спартак», «Ростов», ЦСКА играют так же. Это радует.

А вот Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Еще не понял футбольный интеллект партнеров. Пока не может себя найти на поле. Но Семак все равно в него верит. Видимо, считает его перспективнее Сергеева, дает ему шанс. Сергеев свое время еще обязательно получит, но тренер хочет вписать Кассьеру в рисунок игры.

Однако вчера колумбиец мало искал коридоры, мало двигался. Ему еще надо попотеть на тренировках, чтобы быть в таких же кондициях, как, например, Вендел или Малком.

Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры – понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано», – сказал комментатор.