Орлов о селекции «Спартака»: «Промес окажется в лазарете – кто будет тащить? А у «Зенита» есть резерв»

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Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

«Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне.

По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем.

А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес – это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос.

А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются», – отметил комментатор.

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