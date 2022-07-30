Сергеев сделал дубль в матче с «Локо», Бакаев забил с пенальти и отдал голевую. Оба вышли на 80-й минуте

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Матео Кассьерра Андрей Мостовой Иван Сергеев Даниил Худяков Футбол

Два игрока «Зенита», вышедшие на замену в матче с «Локомотивом», сразу организовали гол.

На 80-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ полузащитник Зелимхан Бакаев заменил Андрея Мостового, а форвард Иван Сергеев вышел вместо Матео Кассьерры.

Первая же атака команды после возобновления игры завершилась взятием ворот железнодорожников: Бакаев отдал передачу Сергееву, и тот перебросил голкипера Даниила Худякова.

Также Бакаев отметился голом и сам – на первой добавленной ко второму тайму минуте он реализовал пенальти. А Сергеев на третьей компенсированной довел счет в матче до 5:0.

Подробно со статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь, Сергеева – тут.

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