Сергеев сделал дубль в матче с «Локо», Бакаев забил с пенальти и отдал голевую. Оба вышли на 80-й минуте

Два игрока «Зенита», вышедшие на замену в матче с «Локомотивом», сразу организовали гол.
На 80-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ полузащитник Зелимхан Бакаев заменил Андрея Мостового, а форвард Иван Сергеев вышел вместо Матео Кассьерры.
Первая же атака команды после возобновления игры завершилась взятием ворот железнодорожников: Бакаев отдал передачу Сергееву, и тот перебросил голкипера Даниила Худякова.
Также Бакаев отметился голом и сам – на первой добавленной ко второму тайму минуте он реализовал пенальти. А Сергеев на третьей компенсированной довел счет в матче до 5:0.
Подробно со статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь, Сергеева – тут.