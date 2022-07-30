Сергеев сделал дубль в матче с «Локо», Бакаев забил с пенальти и отдал голевую. Оба вышли на 80-й минуте

Два игрока , вышедшие на замену в матче с , сразу организовали гол.

На 80-й минуте игры 3-го тура Мир полузащитник заменил Андрея Мостового, а форвард вышел вместо Матео Кассьерры.

Первая же атака команды после возобновления игры завершилась взятием ворот железнодорожников: Бакаев отдал передачу Сергееву, и тот перебросил голкипера Даниила Худякова.

Также Бакаев отметился голом и сам – на первой добавленной ко второму тайму минуте он реализовал пенальти. А Сергеев на третьей компенсированной довел счет в матче до 5:0.

Подробно со статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь, Сергеева – тут.