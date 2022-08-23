Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Роналду, подаст в суд: «Хочу, чтобы его привлекли к ответственности. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия болельщики Футбол

Мама мальчика, чей телефон разбил Криштиану Роналду, намерена подать на игрока в суд.

Напомним, после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона» в 32-м туре прошлого сезона АПЛ (0:1) португалец выбил из рук 14-летнего мальчика с аутизмом телефон, в результате устройство разбилось. Позже футболист принес извинения за этот инцидент.

Полиция Мерсисайда провела расследование и вынесла футболисту предупреждение.

«Я хочу добиться справедливости, потому что ее не было. Я хочу, чтобы он был привлечен к ответственности за то, что он сделал. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться.

Я сообщила об этом инциденте в полицию, но они, похоже, ничего с этим не сделали», – сказала Сара Келли.

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