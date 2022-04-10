Инцидент с Роналду расследует полиция Мерсисайда. Форвард «МЮ» разбил телефон фанату

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики контент Футбол

Полиция начала расследование в отношении Криштиану Роналду.

После матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ форвард разбил телефон болельщика. Вскоре после него португалец принес извинения. От действий футболиста пострадал 14-летний мальчик с аутизмом Джей Хардинг. По словам его мамы, у мальчика на руке остался синяк.

«Полиция Мерсисайда может подтвердить, что проводит расследование после инцидента с участием игрока, уходившего с поля после матча «Эвертон»«Манчестер Юнайтед». Мы пообщаемся со всеми участниками происшествия», – сказано в заявлении.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»

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