Инцидент с Роналду расследует полиция Мерсисайда. Форвард «МЮ» разбил телефон фанату

Полиция начала расследование в отношении .

После матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре форвард разбил телефон болельщика. Вскоре после него португалец принес извинения. От действий футболиста пострадал 14-летний мальчик с аутизмом Джей Хардинг. По словам его мамы, у мальчика на руке остался синяк.

«Полиция Мерсисайда может подтвердить, что проводит расследование после инцидента с участием игрока, уходившего с поля после матча – . Мы пообщаемся со всеми участниками происшествия», – сказано в заявлении.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»