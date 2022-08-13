Роналду не подошел к фанатам «МЮ» после 0:4 от «Брентфорда», хотя тренер Макларен советовал ему это сделать

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Криштиану Роналду не подошел к фанатам после поражения от «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на выезде во 2-м туре АПЛ со счетом 0:4. 

Журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст пишет, что после окончания матча помощник главного тренера Стив Макларен посоветовал португальцу подойти к болельщикам «Юнайтед». Футболист этого не сделал и, обменявшись несколькими словами с Маклареном, сразу же пошел в подтрибунное помещение.

Защитник Харри Магуайр поблагодарил фанатов за поддержку, но «с безопасного расстояния», после чего тоже отправился в раздевалку. 

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