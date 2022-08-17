Полиция вынесла предупреждение Криштиану Роналду после инцидента с болельщиком «Эвертона».
После поражения «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре прошлого сезона АПЛ (0:1) португалец выбил из рук 14-летнего мальчика с аутизмом телефон, в следствие чего устройство разбилось. Позже футболист принес извинения за этот инцидент.
«Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно присутствовал и был допрошен в связи с обвинением в нападении и нанесении ущерба преступным путем.
Обвинение связано с инцидентом после футбольного матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» на «Гудисон Парк» в субботу, 9 апреля. Вопрос был решен путем условного предупреждения. Сейчас дело закрыто», – сообщили в полиции Мерсисайда.
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