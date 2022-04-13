Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «МЮ» повел себя ужасно. Мы отказались от приглашения на матч, дело в руках полиции»

Мать мальчика, телефон которого разбил Криштиану Роналду, недовольна реакцией «МЮ» на инцидент.

Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

«Юнайтед» повел себя просто ужасно. Если честно, они только ухудшили ситуацию. Если бы кто-то напал на нас на улице, а потом позвал на ужин, то мы бы не согласились. Зачем нам это? Только потому, что это ? Словно это мы у него в долгу. Извините, но это не так.

Мы любезно отклонили приглашение на матч , потому что Джейк не хочет туда идти и не хочет видеть Роналду. Он довольно ясно дал это понять. Это не мои слова, это слова моего сына. В конце концов, именно о нем идет речь.

На него это повлияло сильнее, чем на меня, поэтому я дала ему возможность решать самостоятельно. Он не хочет идти на игру «Юнайтед», он не хочет встречаться с Роналду.

Дело в руках полиции. Это все, что я сейчас могу сказать», – заявила Сара Келли.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование