Роналду разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом, на руке у ребенка синяк: «Он в шоке. Будет сложно снова вытащить его на футбол»

Мать ребенка, которому Криштиану Роналду разбил телефон, высказалась о происшествии.

Инцидент произошел после матча с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре . Вскоре после него португалец принес извинения.

От действий футболиста пострадал 14-летний Джей Хардинг. Он пришел на «Гудисон Парк» с мамой.

«Игроки «Ман Юнайтед» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон пониже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, – он даже ничего не говорил.

Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом.

Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм и диспраксия (вид задержки развития, при котором у ребенка есть проблемы с координацией и выполнением сложных действий – прим. Sports.ru).

Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое.

У нас был чудесный день до тех секунд, когда игроки «МЮ» уходили с поля. Это уничтожило наш день и оставило неприятный привкус.

Роналду – это кумир. Да, он не играет за , но это важный футболист. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла это, если бы Джейк махал ему в лицо, но он был далеко от него, ведь Роналду присел и смотрел на свою ногу.

Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Это мой взгляд как мамы», – рассказала Сара Келли.

Синяк, который, как утверждает Сара Келли, остался у ее сына после инцидента с Роналду

Фото телефона, который, как утверждает Сара Келли, разбил футболист «МЮ»

Фото: Liverpool Echo