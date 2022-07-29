Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на баннер фанатов «Атлетико» со словами «КР7 здесь не рады»

отреагировал на баннер болельщиков в инстаграме.

Во время товарищеского матча «Атлетико» с «Нумансией» (4:0) фанаты мадридского клуба вывесили баннер с текстом «КР7 здесь не рады».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пришел в комментарии фанатского аккаунта, опубликовавшего фото этого баннера, и отреагировал смеющимися эмодзи: «😂😂😂😂».

Ранее Роналду в инстаграме опроверг новость о том, что хочет уйти из : «Без вранья не привлечь внимание. Невозможно не говорить обо мне хотя бы день».

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