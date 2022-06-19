Экс-судья Егоров: «Широков что-то натворил, это проканало – и вот второй раз. Безнаказанность порождает такие моменты»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Егоров высказался о поведении экс-хавбека «Зенита» .

– Широкова отстранили на полгода от футбольной деятельности в Москве и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Вы считаете это наказание справедливым?

– Я плохо знаю процессуальный кодекс, поэтому не мне рассуждать, много это или мало, плохо это или хорошо… Я знаю, что это не есть хорошо. У нас не любят судей, их недолюбливают многие футболисты: бывшие, настоящие и будущие. Надо понять только одно: без судей футбола быть не может.

Мои рекомендации футболистам – чтобы они раз и навсегда запомнили, что без футбольных арбитров футбольных матчей не состоится. Поэтому если мы будем всех лупить и оскорблять, то можно стать самому футбольным арбитром и одеться в эту шкуру. Без этой профессии нельзя играть в футбол – это основа основ.

– Как можно защитить арбитров в таком случае? Два года назад Широков вообще ударил судью.

– К сожалению, безнаказанность порождает следующие моменты, которые могут происходить. Поэтому там Ромка что-то натворил, это прошло и проканало, и теперь он [сделал это] второй раз. Если бы тогда были какие-то моменты, то во второй раз этого не случилось.

Это как в футбольном судействе: если ты пропустил желтую карточку, потом пропустил вторую, то, как правило, это перерождается в красную карточку, и игра становится неуправляемой. То же самое и в жизни.

– Самое интересное, что такие эпизоды не происходят на профессиональном уровне…

– Давно ли такое перестало происходить на профессиональном уровне?

– Не помню моментов, чтобы судью били в РПЛ.

– Не помните? Отмотайте немного назад, когда судей ловили в подъездах, угрожали, били, оскорбляли..

– А вы с таким сталкивались?

– Меня, к счастью, это не касалось. А если бы меня такое коснулось, то тот, кто меня выловил, сам бы получил, – сказал Егоров.

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