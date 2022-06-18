Губерниев о Широкове: «Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет, правильно я понимаю?»

высказался об отстранении от футбола.

«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу.

Ребята, я правильно понимаю, что по Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», – написал в телеграме ведущий .

Бывший полузащитник сборной России сегодня был отстранен на полгода от футбольной деятельности в Москве в связи с конфликтом с судьей игры между «Строгино» и , в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения. Встреча прошла 29 мая в рамках первенства Москвы. Инцидент завершился удалением Широкова, выступающего администратором «Строгино».

Телеграм-канал «Але, рэф» ранее цитировал запись судей в рапорте матча: «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н. подошел к судейской бригаде и начал высказывать свое недовольство, используя нецензурные выражения: «Вы пидорасы ######, я вам #### сломаю, вы больше у меня судить не будете!» Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой».

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