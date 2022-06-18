«Широков – говно как человек, трус. Его надо полностью убрать из футбола, отовсюду». Экс-судья Федотов об угрозах Романа в адрес арбитров

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение от футбола Москвы.

«После инцидента с Данченковым я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду.

Это мое решение. Я вызывал его на бой, а он не ответил. В моем понимании, этот человек трус. Если ты бьешь судью и понимаешь, что у тебя в команде есть Тихонов, Шнякин, которые тебя оправдывали, то для людей это должно быть больше чем вопрос.

Когда тебя вызывают на бой, то ты хотя бы должен ответить: «Я не хочу, потому что я трус. Я ссыкло». Это нормальное поведение человека. Каждый хочет выжить. А человек не ответил.

Роман посчитал, что выиграет суд. Он, собственно, это и сделал. Сто тысяч рублей штрафа и какие-то работы, наверное. Но почему-то Широков продолжил работать в структуре , в клубе «Строгино».

Вопросов сейчас много. Скорее всего, они голову включили и решили вообще его убрать. Широкова надо вообще отодвинуть от всей спортивной и футбольной деятельности, от общения с людьми! Потому что он не человек!

У плохого человека могут быть хорошие дети и хорошая жена. Но как человек Роман Широков говно.

С судьями я не обсуждаю подобные вопросы. Ни один арбитр никогда об этом не расскажет. Они все боятся! Боится и Московская федерация футбола! Надо посмотреть, что они там написали.

Когда будут названы конкретные имена, тогда будем подтягивать Широкова, Московскую коллегию судей, чтобы выяснить, насколько все это серьезно. Пока это фарс. Никто Широкова не уберет», – сказал Федотов.

Бывший полузащитник сборной России сегодня был отстранен на полгода от футбольной деятельности в Москве в связи с конфликтом с судьей игры между «Строгино» и , в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения. Встреча прошла 29 мая в рамках первенства Москвы. Инцидент завершился удалением Широкова, выступающего администратором «Строгино».

Телеграм-канал «Але, рэф» ранее цитировал запись судей в рапорте матча: «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., подошел к судейской бригаде и начал высказывать свое недовольство, используя нецензурные выражения: «Вы пидорасы ######, я вам #### сломаю, вы больше у меня судить не будете!» Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой».

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