Владимир Быстров: «Удаления Черникова не было, вся страна видела. Непонятно, зачем нужна ЭСК, если не может изменить ошибку судьи»

прокомментировал решение не отменять красную карточку Александра Черникова.

Полузащитник был удален в матче 2-го тура Мир против «Спартака» (1:4). ЭСК РФС не установила очевидной ошибки в решении судьи Кирилла Левникова. КДК РФС не стал отменять карточку.

– ЭСК РФС признала, что форвард Александр Соболев ошибочно не был удален в игре с «Краснодаром», а судья не допустил очевидной ошибки при удалении краснодарца . Как отреагируете?

– Вся страна видела, что удаления у Черникова не было – это желтая карточка за отмашку рукой по шее. Но судья показал красную карточку, и сейчас никто не стал отменять удаление. Непонятно, зачем нужна такая комиссия при РФС, если она не может изменить ошибочное решение судьи.

Пока судейское руководство не примет единую планку дозволенности при ведении борьбы за мяч и ее не начнут соблюдать, то так и будет возникать недопонимание у футболистов, руководителей клубов, болельщиков.

Судьи должны давать футболистам играть в футбол – не свистеть мелкие подталкивания, падения после легкого контакта. И уже через тур футболисты будут не поднимать руки в сторону судьи, а продолжат борьбу за мяч. Нам нужно стремиться к контактной борьбе, как в Англии, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».