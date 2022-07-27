КДК не отменил красную карточку Черникова в игре со «Спартаком»

КДК РФС не стал отменять красную карточку полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.
22-летний хавбек был удален арбитром Кириллом Левниковым в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:4) за то, что в ходе борьбы за мяч с хавбеком Виктором Мозесом ударил соперника рукой в лицо.
«КДК на основании заключения ЭСК не отменил красную Черникову, но принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к игроку», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Также КДК оставил в силе красную карточку защитника «Урала» Лео Гогличидзе, который был удален в игре с «Оренбургом» (0:3).