КДК не отменил красную карточку Черникова в игре со «Спартаком»

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КДК РФС не стал отменять красную карточку полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

22-летний хавбек был удален арбитром Кириллом Левниковым в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:4) за то, что в ходе борьбы за мяч с хавбеком Виктором Мозесом ударил соперника рукой в лицо.

«КДК на основании заключения ЭСК не отменил красную Черникову, но принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к игроку», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Также КДК оставил в силе красную карточку защитника «Урала» Лео Гогличидзе, который был удален в игре с «Оренбургом» (0:3).

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