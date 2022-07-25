Экс-судья Федотов: «Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение «Краснодара» обратиться в ЭСК РФС.
«Быки» просят комиссию рассмотреть 3 спорных решения Кирилла Левникова в матче против «Спартака» (1:4) во 2-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение – папа Левникова входит в комитет и участия не примет, так же, как и Гвардис – инспектор матча.
Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова, пойдут от обратного: скажут, что был правильно назначен 11-метровый, а дальше будут выбирать – либо признают неправильным удаление Черникова и отменят красную карточку, либо признают руку Мартинса.
Что касается локтя Соболева, то его тоже надо будет признавать», – сказал Федотов.