Экс-судья Федотов: «Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Игорь Федотов Кирилл Левников Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение «Краснодара» обратиться в ЭСК РФС. 

«Быки» просят комиссию рассмотреть 3 спорных решения Кирилла Левникова в матче против «Спартака» (1:4) во 2-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение – папа Левникова входит в комитет и участия не примет, так же, как и Гвардис – инспектор матча.

Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова, пойдут от обратного: скажут, что был правильно назначен 11-метровый, а дальше будут выбирать – либо признают неправильным удаление Черникова и отменят красную карточку, либо признают руку Мартинса.

Что касается локтя Соболева, то его тоже надо будет признавать», – сказал Федотов. 

 

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