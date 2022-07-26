Быстров о первом голе «Спартака» в игре с «Краснодаром»: «Человек рукой передачу отдал. Зарема сидела в комнате ВАР, кофе пила и просила не смотреть в монитор?»

считает, что арбитры ВАР должны были отменить гол «Спартака».

Речь идет о первом голе хавбека красно-белых . По мнению Быстрова, мяч отскочил к игроку от руки Кристофера Мартинса.

«Во время первого гола «Спартака» голевую передачу человек отдал рукой. Вопрос к арбитру на ВАР, чем он там занимался? Кто ему там глаза закрыл?

Зарема с ним, что ли, сидела в комнате ВАР, кофе пила и просила не смотреть в монитор?» – сказал бывший футболист .

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал