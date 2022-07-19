Депутат Терюшков о Касаткиной: «Яркий пример адептов Запада. Призыв менять спортивное гражданство – преступление против государства»

Депутат Госдумы Роман Терюшков осудил теннисистку Дарью Касаткину.

Первая ракетка России дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

«Яркий пример школы «индивидуалистов», адептов Запада.

Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. «А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства», – написал член наблюдательного совета футбольного клуба .

Ранее Терюшков заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России