Депутат Терюшков о Касаткиной: «Яркий пример адептов Запада. Призыв менять спортивное гражданство – преступление против государства»

Теги Химки премьер-лига Россия WTA Государственная дума ЛГБТ Политика Дарья Касаткина Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков осудил теннисистку Дарью Касаткину.

Первая ракетка России дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

«Яркий пример школы «индивидуалистов», адептов Запада. 

Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. «А детям могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства», – написал член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки».

Ранее Терюшков заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

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