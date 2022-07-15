Депутат Терюшков: «Надо создавать свои международные спортивные институты. Можно пригласить страны СНГ, ШОС, БРИКС, Азии, Африки и Южной Америки»

Депутат Роман Терюшков предложил России создать свои международные спортивные институты.

«Основной целью любой спортивной организация является развитие спорта в других странах. Если они хотят получить такую площадку как Россия, они должны проходить некую аккредитацию, как СМИ, для того, чтобы у них не было каких-то иллюзий по поводу того, что они могут не соблюдать законодательство РФ.

Они должны открывать у нас залоговые депозиты, которые будут гарантией развития этого вида спорта, и мы будем тратить бюджетные деньги на развитие спорта по их правилам. В противном случае взаимодействие с ними бессмысленно.

Необходимо в первую очередь создавать свои международные институты, которые будут основаны на традиционных принципах олимпизма, создавать свое спортивное международное сообщество. Я уверен, что к нам будут присоединяться все больше стран, которые устали от гегемонии международных спортивных сообществ, которые уже далеки от принципов спорта.

В первую очередь, можно пригласить страны бывшего СНГ, страны ШОС, БРИКС, ряд стран Азиатского континента, Африки и Южной Америки. Они безусловно, присоединяться к новому международному спортивному сообществу», – сказал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок».