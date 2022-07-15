Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»

Депутат Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Терюшков опубликовал письмо Министерства спорта России, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена (67 спортсменов – по 17 летним олимпийским видам спорта; 21 – по 3 зимним; 4 – по 4 неолимпийским; 1 – по паралимпийскому). Средний возраст спортсменов, сменивших спортивное гражданство, составляет 29,8 лет.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» – порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые).

В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее.

А главное – в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти – внушительные.

Получается, действующее законодательство интересы индивидуума ставит выше интересов общества, государства.

Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ.