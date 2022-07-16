«Сейчас условия СВО, НАТО поддерживает нацистов. Нормально ли, что спортсмен в такое время получает гражданство враждебных стран?» Терюшков ответил на критику Тарасовой

Депутат Роман Терюшков отреагировал на критику после слов о гражданстве спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала идею коллеги приравнять смену спортивного гражданства к госизмене «очередной глупостью», тренер по фигурному катанию охарактеризовала Терюшкова как «урода», четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посчитал предложение «безграмотным».

– Очень рад, что эти заслуженные специалисты высказывают свою позицию.

Эти слова не делают их краше, не возвышают их. Они тренировали спортсменов, выступали сами за гимн и честь страны, представляли свое государство.

У меня только один вопрос к этим заслуженным тренерам. Сейчас условия СВО, когда страны НАТО поддерживают нацистов. Нормально ли, когда спортсмен в такое время получает гражданство тех враждебных стран?

– Вы говорите о враждебных странах. Но спортсмен может взять гражданство, например, Казахстана. Это ведь пока дружественная страна.

– В любом случае спорт – это сила государства в мирное время. Чем сильнее спортсмен, тем сильнее государство. Спортсмен должен представлять свою страну. И это очень плохо, когда он предает родину в такое непростое время, – сказал член наблюдательного совета «Химок».

«Надо культурно попросить его уйти из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Тарасова об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене