Песков об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Эта идея не найдет поддержки»

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Дмитрий Песков оценил слова депутата Госдумы о смене спортивного гражданства и госизмене.

Роман Терюшков ранее опубликовал письмо Министерства спорта России, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, их средний возраст – 29,8 лет.

По словам Терюшкова, смена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»

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