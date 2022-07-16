РФС перечислил 10 млн рублей благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»

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РФС пожертвовал 10 миллионов рублей на благотворительность.

Российский футбольный союз перечислил эту сумму в адрес Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Помощь от РФС направлена беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе людям, пострадавшим в результате военных действий и гуманитарных катастроф, а также на реализацию программы организации «Помощь тяжелобольным и раненым детям».

Благодаря пожертвованию помощь получат 14-летний Сергей из Донецка с церебральным параличом, который каждые 6 месяцев должен проходить дорогостоящий курс лечения стоимостью 300 тысяч рублей.

Средства получит и 8-летний Кирилл, который страдает от прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшена. Адресную помощь получат еще 18 детей из Донбасса и других регионов.

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