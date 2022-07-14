Кубок РПЛ не создадут. Сегодня клубы проголосуют за реформу Кубка России, которая исключит появление нового турнира («РБ Спорт»)

Кубок РПЛ не создадут после реформы БЕТСИТИ Кубка России.

По информации «РБ Спорт», на сегодняшнем общем собрании РПЛ, с большой долей вероятности, будет зафиксирован отказ от проекта по созданию Кубка лиги. Этому поспособствует реформа Кубка России.

Кубок лиги задумывали как турнир, который позволит компенсировать отсутствие еврокубков. Инициативная группа организаторов договорилась с партнерами (букмекерская компания BetBoom и вещатель «Яндекс») о суммарном спонсорском контракте на сумму около 3 млрд рублей.

Однако против создания турнира выступил РФС – в случае его появления , проводимый организацией, стал бы третьим по значимости турниром в стране, так как его призовой фонд в разы ниже того, что есть у чемпионата и даже Кубка РПЛ.

В РПЛ были отправлены негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера лиги. Также некоторых губернаторов попросили выступить против создания нового турнира.

В итоге сегодня, с большой долей вероятности, клубы проголосуют за организацию гибрида Кубка России и Кубка РПЛ, а часть спонсорских денег заберет . Единственный оставшийся вопрос – каким образом и в каких пропорциях будет распределен призовой фонд.

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