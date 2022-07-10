Около 100 млн рублей от матча «Зенит» – «Спартак» направят на благотворительность

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Доходы от проведения OLIMPBET Суперкубка России направят на благотворительность.

Вчера «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0) в Санкт-Петербурге. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился впечатлениями от игры.

«Когда эмоции немного улеглись, хочу поделиться с вами своими впечатлениями от вчерашнего Суперкубка. Мне удалось попасть на стадион, а вот многим моим товарищам, к сожалению, нет – и это первый признак действительно большого события. Предыдущий такой матч, на который спрашивали «лишний билетик», был в «Лужниках» на матч, который лично мне еще долго будет сниться в не самых приятных снах)

Толпы народа на подходе к «Газпром Арене» предвосхищали важную игру – болельщики красно-белых и сине-бело-голубых мирно существовали друг с другом вокруг арены на предматчевых активностях от РФС. Вообще меня очень вдохновляет то, как РФС начал работать с большими матчами внутри страны.

Если раньше мы видели большую работу на международных играх (финал ЛЧ в Москве, ЧМ и Евро), то теперь акцент сделан на финале Кубка и Суперкубка. И мы видим, что аудитория этих матчей стала гораздо шире обычной – все домохозяйки так или иначе тоже слышали про «Спартак» – «Динамо» и «Спартак» – «Зенит».

В конце концов, раньше команды к Суперкубку относились как к разогреву перед сезоном и чуть ли не как к товарищескому матчу – но кто скажет, что вчерашняя игра была таковой? Больше 55 тысяч зрителей (из которых, кстати, тысяч 20 поддерживали москвичей!) и миллионы у телеэкранов – точно не скажут.

Кстати, организаторы говорят, что все доходы направят на благотворительность, а, по предварительной оценке, это около 100 млн рублей. Это и билетная программа, и договоренности с музыкантами, и спонсоры.

Совмещать футбол и музыкальные выступления не новая идея, но, наверное, именно в последнее время это стало не просто фишкой, а полноценной частью сценария посещения игры. Надеюсь, что таковой станет в будущем и игра легенд команд накануне. На «Петровском» было очень лампово и тепло.

Как нейтральный болельщик, я получил удовольствие и до игры, и во время, и после. От поездки в Петербург осталось очень приятное послевкусие – хочется больше матчей такого уровня, интересно, чем коллеги из РФС будут удивлять дальше», – написал Тащин.

«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок

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