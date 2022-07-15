Митрофанов о ситуации со спонсорством Кубка России при новом формате: «Есть несоответствие ожиданиям. Будем искать взаимовыгодные решения»

Директор по развитию рассказал о ситуации со спонсорским пакетом Бетсити Кубка России.

– Правильно понимаю, что спонсоры Кубка России сейчас не соответствуют тем ожиданиям, которые есть от нового формата?

– Кубок России продавался относительно сегодняшней даты уже давно, более двух лет назад. И на тот момент доходность Кубка России была увеличена в восемь раз по сравнению с предыдущей. Но там ситуация такая же как и с чемпионатом страны. Новый цикл, на который продали чемпионат, сумма значительно больше, чем в предыдущие сезоны. Тоже самое и здесь.

Текущий кубок действительно не соответствует ожиданиям, но мы предложили формат, при котором надеемся, что ожидания клубов будут реализованы и все формальные вопросы, связанные с организацией соревнований также будут закрыты.

– Вы предложите нынешнему беттинг-партнеру пересмотреть контракт? Если нет, то он будет разорван со штрафом 110 миллионов рублей?

– Мы будем говорить более корректно по отношению к партнеру. Мы будем проводить с ним переговоры и в зависимости от результата будем взаимовыгодные решения искать, – сказал .

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат Кубка России планируют утвердить до конца августа.

Кубка РПЛ не будет, но радикально изменится Кубок России. Клубы за double elimination!