Судья Владимир Москалев получил 300 тысяч рублей за работу на матче за Суперкубок России.

Все судьи матча – (4:0) получили тройную зарплату, так как за ответственные матчи положена надбавка.

А за судейство финала Бетсити Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России положена тройная оплата.

Гонорар главного арбитра за судейство матча за Суперкубок составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалев получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев – 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин – 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников – 65 250 рублей.

Отметим, что сейчас главный арбитр получает 115 тысяч рублей за судейство одного матча в .

С 19-го тура гонорар возрастет до 200 тысяч рублей за матч. Соответственно, повысятся и выплаты помощникам арбитра (с 55 до 100 тысяч), видеоарбитру (с 57 до 100 тысяч), ассистенту видеоарбитра (с 28 до 50 тысяч).