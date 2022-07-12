Судья Москалев за Суперкубок получил 300 150 рублей, его помощники – по 143 550, Карасев на ВАР – 150 075 («РБ-Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Олимп Суперкубок России Сергей Карасев Максим Гаврилин Валерий Данченко Владимир Москалев Кирилл Левников деньги Футбол

Судья Владимир Москалев получил 300 тысяч рублей за работу на матче за Суперкубок России. 

Все судьи матча «Зенит»«Спартак» (4:0) получили тройную зарплату, так как за ответственные матчи положена надбавка.

А за судейство финала Бетсити Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России положена тройная оплата.

Гонорар главного арбитра Владимира Москалева за судейство матча за Суперкубок составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалев получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев – 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин – 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников – 65 250 рублей.

Отметим, что сейчас главный арбитр получает 115 тысяч рублей за судейство одного матча в РПЛ.

С 19-го тура гонорар возрастет до 200 тысяч рублей за матч. Соответственно, повысятся и выплаты помощникам арбитра (с 55 до 100 тысяч), видеоарбитру (с 57 до 100 тысяч), ассистенту видеоарбитра (с 28 до 50 тысяч).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные