«Ротенберг выстраивает клубную систему больше 10 лет. Вспомните, в каком упадке был хоккей в Петербурге. Сейчас же СКА – флагман КХЛ». Орлов о Романе

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

Ранее главный тренер клуба и первый вице-президент Федерации хоккея России был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

«Ротенберг выстраивает клубную систему уже больше 10 лет, причем речь не только о , а обо всех хоккейных аспектах.

Вспомните, в каком упадке был хоккей в Петербурге всего 15-20 лет назад. И сам ничего не выигрывал, а резервов практически не было, условий для тренировок – тоже, детям было негде заниматься.

Сейчас же СКА – флагман КХЛ, построен «Хоккейный город», регулярно выпускается молодежь, выигран Кубок Харламова, пошли победы на детско-юношеском уровне, создана академия СКА.

Это масштабная комплексная работа, которую Роман со своей командой проводит уже много лет», – отметил Орлов.

Геннадий Орлов: «К Роману Ротенбергу без симпатий отношусь, малообразованный человек»

Ротенберг может собрать все возможные трофеи на планете. Но он никогда не найдет в хоккее настоящего счастья