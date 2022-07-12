«Ротенберг выстраивает клубную систему больше 10 лет. Вспомните, в каком упадке был хоккей в Петербурге. Сейчас же СКА – флагман КХЛ». Орлов о Романе

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Романа Ротенберга в СКА.
Ранее главный тренер клуба и первый вице-президент Федерации хоккея России был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
«Ротенберг выстраивает клубную систему уже больше 10 лет, причем речь не только о КХЛ, а обо всех хоккейных аспектах.
Вспомните, в каком упадке был хоккей в Петербурге всего 15-20 лет назад. И сам СКА ничего не выигрывал, а резервов практически не было, условий для тренировок – тоже, детям было негде заниматься.
Сейчас же СКА – флагман КХЛ, построен «Хоккейный город», регулярно выпускается молодежь, выигран Кубок Харламова, пошли победы на детско-юношеском уровне, создана академия СКА.
Это масштабная комплексная работа, которую Роман со своей командой проводит уже много лет», – отметил Орлов.
Геннадий Орлов: «К Роману Ротенбергу без симпатий отношусь, малообразованный человек»
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