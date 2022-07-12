Орлов о Чистякове: «Он похож на английских игроков только бакенбардами: бежит неплохо, но не выходит на бьющего, стоит на прямых ногах»

хлестко охарактеризовал защитника .

Известный телекомментатор высказался о сильных и слабых качества .

«У Дмитрия есть хорошие качества, он высоко прыгает, но, к сожалению, его в юношестве не научили главному – надо стоять всегда на полусогнутых ногах, все время быть готовым к старту. А он стоит на прямых!

Конечно, с ним работают, но есть у Чистякова и еще один недостаток: он не выходит на бьющего игрока. «Зениту» сейчас в межсезонных встречах забили три мяча. Защитники и полузащитники обязаны были накрывать все мячи, летевшие в створ ворот. Не получилось – это их просчет. Пас на голову Мелкадзе в матче с «Сочи» – и фантастический по красоте удар получился, но слева кто должен был держать? Кто был рядом и обязан был накрыть? Это Чистяков не вышел на соперника, тем более рядом были три своих защитника – и это обязательно надо было делать.

Или в одном из матчей Лиги чемпионов соперник принял мяч, прокинул Ловрена и, не доходя до линии штрафной, забил. А между ним и вратарем было еще трое наших защитников, включая Чистякова. Нельзя давать бить, вот почему вратарь всегда возмущается: «Почему дали пробить?!» Умеющий забивать с дистанции в 16 метров сделает это девять раз из десяти – вот и все.

У Чистякова качества есть, он бежит неплохо – это дистанционная скорость, но выходить, накрывать и главное – ближе находиться к земле – этого пока не хватает. Будь в готовности к старту все время! А он высокий, еще и с бакенбардами, как у англосакса (смеется). Но только этим пока похож на английских футболистов. Короче, надо менять манеру. Если он это сам не поймет, вырасти будет сложно», – поделился мыслями Орлов.