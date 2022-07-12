Геннадий Орлов: «СКА явно укрепился по всем фронтам. Армейцы способны на многое в этом сезоне»

Теги СКА Владимир Юрзинов Сергей Зубов Валерий Брагин Геннадий Орлов КХЛ Евгений Корешков Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов оценил перестановки в тренерском штабе СКА и высказался о новом сезоне.

«Армейцы явно стали сильнее, укрепились по всем фронтам. Структура сохранилась, но пришли сильные специалисты, которые возьмут на себя серьезный фронт работ.

И Сергей Зубов, и Евгений Корешков уже зарекомендовали себя в КХЛ, выигрывали Кубок Гагарина, их сильные стороны хорошо известны.

Как, кстати, и Владимира Юрзинова, которого пригласили в СКА на роль консультанта. Очень рад, что наш мэтр востребован – его знания, опыт, мудрые советы будут очень полезны.

Валерий Брагин продолжит находить и развивать молодежь, именно это у него получается лучше всего. Словом, собран мощный и сбалансированный штаб.

Насчет ближайшего сезона могу сказать, что все предпосылки для успешного результата есть. Про опытный и сбалансированный тренерский штаб уже сказано, но ведь и состав позволяет сражаться за самые высокие места.

СКА здорово провел летнюю кампанию, укрепив и атаку, и оборону. Плюс сохранился костяк команды, будет подпитка из «СКА-1946» и «СКА-Невы». Верю, что в этом сезоне армейцы способны на многое», – сказал комментатор.

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