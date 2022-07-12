Ткаченко – Орлову про Одоевского: «Тонкий эстет из Петербурга концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»?»

Герман Ткаченко прокомментировал претензии в адрес вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Геннадий Орлов, говоря о 19-летнем голкипере, назвал его «худосочным» и отметил, что тому «мышц не хватает».

«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»?

Видимо, и такое бывает. А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», – сказал президент компании ProSports Management, представляющей интересы Одоевского.