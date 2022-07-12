«Одоевский – худосочный, мышц не хватает, тоненькие ручки, кипер таким не может быть. Ну как он будет противостоять Лукаку?» Орлов о вратаре

не считает Даниила Одоевского подходящим для кипером.

Известный телекомментатор указал на недостаточный уровень вратарской линии петербургской команды.

– В «списках 33 лучших» три сезона подряд нет ни одного вратаря «Зенита» – даже в тройке. А сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?

– Вот вы и расскажите.

– Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеется). Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он еще молод. Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…

Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

– Лукаку – никак.

– Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Еще раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал. Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки.

Посмотрите на мощного Нойера, на габариты Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды. Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.

– А как же ?

– Да, он отбил пенальти в Кубке PARI Премьер, играет на своем уровне, но в ответственных матчах утыкается в собственный потолок возможностей. Да, когда выручает, заслуживает похвалы. По-моему, Михаил скорее должен быть первым номером, чем Одоевский. Но Даниила тянут в клубе. Не знаю, возможно, ожидаемый приезд бразильца Ивана что-то изменит в приоритетах вратарской линии «Зенита» – посмотрим.

Во всяком случае, это очень серьезная позиция в клубе. Малафеев потрясающе играл на линии – спасал. А нынешние ребята мало спасают. Но плюсик сейчас у Кержакова дополнительный появился – спас в ситуации с пенальти.

– Может, на Сафонова «Зениту» посмотреть?

– Сафонов, конечно, хорош, но Галицкий его не отдаст. Да и он сам, может быть, не хочет. Нет, лучше воспитать своего вратаря, – дал ответ Орлов.