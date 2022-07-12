«Одоевский – худосочный, мышц не хватает, тоненькие ручки, кипер таким не может быть. Ну как он будет противостоять Лукаку?» Орлов о вратаре

Теги Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Геннадий Орлов Михаил Бирюков Краснодар Сергей Галицкий Матвей Сафонов Даниил Одоевский Футбол

Геннадий Орлов не считает Даниила Одоевского подходящим для «Зенита» кипером.

Известный телекомментатор указал на недостаточный уровень вратарской линии петербургской команды.

– В «списках 33 лучших» три сезона подряд нет ни одного вратаря «Зенита» – даже в тройке. А сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?

– Вот вы и расскажите.

– Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеется). Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он еще молод. Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…

Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

– Лукаку – никак.

– Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Еще раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал. Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки.

Посмотрите на мощного Нойера, на габариты Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды. Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.

– А как же Михаил Кержаков?

– Да, он отбил пенальти в Кубке PARI Премьер, играет на своем уровне, но в ответственных матчах утыкается в собственный потолок возможностей. Да, когда выручает, заслуживает похвалы. По-моему, Михаил скорее должен быть первым номером, чем Одоевский. Но Даниила тянут в клубе. Не знаю, возможно, ожидаемый приезд бразильца Ивана что-то изменит в приоритетах вратарской линии «Зенита» – посмотрим.

Во всяком случае, это очень серьезная позиция в клубе. Малафеев потрясающе играл на линии – спасал. А нынешние ребята мало спасают. Но плюсик сейчас у Кержакова дополнительный появился – спас в ситуации с пенальти.

– Может, на Сафонова «Зениту» посмотреть?

– Сафонов, конечно, хорош, но Галицкий его не отдаст. Да и он сам, может быть, не хочет. Нет, лучше воспитать своего вратаря, – дал ответ Орлов.

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