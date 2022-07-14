Федотов был в шорт-листе «Спартака» на пост тренера. Об этом рассказал Мележиков

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Мележиков Владимир Федотов Сочи Лука Каттани Футбол

«Спартак» до назначения Гильермо Абаскаля рассматривал кандидатуру Владимира Федотова.

Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

– Экстренный поиск главного тренера – мы обсуждали кандидатуры, был определенный шорт-лист по тренерам...

– Федотов был?

– Федотов был. Был не только Федотов. Но, скажем так, мы с Лукой [Каттани]... Он высказал свое мнение, я высказал свое мнение. Мы в этих мнениях сошлись, – сказал Мележиков.

Федотов в минувшем сезоне работал с «Сочи» и занял 2-е место в РПЛ с этой командой. Летом он возглавил ЦСКА.

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