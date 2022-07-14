Федотов был в шорт-листе «Спартака» на пост тренера. Об этом рассказал Мележиков

до назначения Гильермо Абаскаля рассматривал кандидатуру .

Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

– Экстренный поиск главного тренера – мы обсуждали кандидатуры, был определенный шорт-лист по тренерам...

– Федотов был?

– Федотов был. Был не только Федотов. Но, скажем так, мы с Лукой [Каттани]... Он высказал свое мнение, я высказал свое мнение. Мы в этих мнениях сошлись, – сказал Мележиков.

Федотов в минувшем сезоне работал с и занял 2-е место в с этой командой. Летом он возглавил .