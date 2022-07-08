Федотов о фанатах ЦСКА: «Для них футбол — это жизнь, и мы на поле должны умирать»

оценил победу над «Сочи» (2:1).

Главный тренер высказался после матча Кубка PARI Премьер.

— Думаю, матч доставил всем огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта. Видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, и Чалов забил красивый гол.

У нас были еще моменты, когда могли увеличивать счет. Игра до конца держала в напряжении, этим хорош футбол. Есть моменты, которые еще стоит подправить, в частности, наш пропущенный гол. Давали проводить быстрые атаки, в одной из которых мы пропустили.

— Болельщики просили вас обыграть после игры с «Пари НН». Насколько это способствовало такому яркому началу?

— Мы готовились в том числе к старту чемпионата. Мы видим отличную поддержку от фанатов. Выражаем огромную благодарность 12-му игроку, болельщики верили в нас и поддерживали на протяжении всего турнира.

Мы видим, насколько поддержка колоссальна, она гонит команду вперед. Для них футбол — это жизнь, и мы на поле должны умирать. В переносном смысле, конечно.

— На кого из игроков молодежки вы уже рассчитываете как на футболистов основного состава?

— Мы об этом не будем говорить. Молодежи свойственно летать в облаках, задирать нос. Им нужно развиваться, трудиться, следить за собой, поэтому это останется между нами.

— Вы что-то весь матч на повышенных тонах обсуждали с Карраскалем. О чем вы говорили?

— Тактически вещи — где зону закрыть, как правильно располагаться. Ему есть к чему стремиться, не хватает дисциплинированности действий. Но это было не на повышенных тонах. Просто наши болельщики очень громко нас поддерживают, поэтому приходилось прибавить тон.

— Каково вам было играть против своей бывшей команды?

— Это уже история. Но те отношения, которые у нас складывались, это незабываемо. Это несешь с собой всю жизнь, там остались чудесные воспоминания. Люди, с которыми там работал, как родные, и этого не отнять. Такие матчи точно чуть более эмоциональные.

— Как выбирали, кто будет капитаном? Сразу остановились на Облякове?

— Он уже старожил команды. Выбор пал на Ивана.

— Почему решили выпустить Зайнутдинова в защите?

— Бахтиер — одаренный, универсальный футболист. У нас не было никаких сомнений, что он справится с этой ролью и принесет много полезного в атакующих действиях. Они с Иваном на бровке выглядели очень прилично, по оборонительным действиям вопросов не было.

— Кучаев играл пониже, чем с «Пари НН». Можно сказать, что эта позиция ему удобнее?

— Ему обе позиции знакомы. Когда он начинал, он был ближе к атаке. А тот матч не показательный, потому что до него он пропускал встречу из-за повреждения. Сейчас Костя переварил нагрузку, адаптировался и практически весь матч провел в хорошем тонусе.

— Сегодня было много молодых на поле, в частности, Лукин. Рассчитываете на него и других молодых ребят уже с первого тура ?

— А на кого нам еще рассчитывать? Они четыре недели трудились с нами, выполняли весь объем тренировочной нагрузки. Они этот аванс заработали потом и кровью. За исключением мелких помарок, Лука смотрелся очень неплохо, – сказал Федотов.