Мостовой о Федотове и ЦСКА: «Говорят, он в молодости болел за «Спартак». Возможно, это повлияет на его решение»

высказался о вероятном назначении тренера «Сочи» Владимира Федотова в .

«За последние годы Федотов проделал отличный путь в , сначала в «Оренбурге», потом в «Сочи». И я не вижу смысла для него куда-то уходить.

С «Сочи» он показал блестящий результат, ему доверяет руководство, команда, в коллективе спокойная обстановка. Состав подбирается под его видение.

В любом из московских клубов, особенно в , такое вряд ли возможно. Слишком много лиц, принимающих решения, слишком большое давление. Всегда есть риск, что тебя уволят при первых же неудачах.

Говорят, Федотов в молодости болел за «Спартак». Возможно, это как-то повлияет на его решение, но если отбросить эмоции, то чисто по-футбольному ему нет смысла срываться из , – сказал экс-хавбек сборной России.