Гендиректор «Спартака» о причине ухода Каттани: «Усталость, как он сказал. У меня конфликтов никогда ни с кем не бывает»

Гендиректор «Спартака» высказался об уходе Луки Каттани из клуба.
– У меня конфликтов никогда ни с кем не бывает. Я очень коммуникабельный человек.
– У вас разногласия были какие-нибудь?
– Нет.
– А почему тогда ушел Каттани?
– Усталость, как он сказал.
– Почему он тогда так резко устал?
– Ну, не резко, почему?
– Говорят, из-за того, что вы заблокировали трансфер Налдо.
– Ой, ребят, я вас умоляю, – сказал Евгений Мележиков.
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