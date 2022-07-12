Левандовски рассмотрит вариант с «Челси», если не перейдет в «Барсу». Тухель ставит его выше Роналду

Форвард «Баварии» может перейти в .

Как отмечает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, нападающий будет рассматривать вариант с продолжением карьеры в лондонском клубе лишь в том случае, если не удастся оформить переход в «Барселону».

У «блауграны» сохраняется уверенность насчет того, что довести до конца сделку с «Баварией» удастся. Левандовски намерен дожидаться возможности перейти в «Барсу». Переговоры между двумя клубами застыли, но ожидается, что дело сдвинется на этой неделе.

Левандовски хочет уйти из «Баварии» в любом случае. В то же время «Челси» обеспокоен возможностью повторения ситуации с Рафиньей Диасом. Предложение лондонского клуба о переходе игрока из «Лидс Юнайтед» было принято, но это подтолкнуло «блауграну» к активной работе по подписанию бразильца. «Синие» выбыли из борьбы за футболиста.

Если покупка Левандовского станет реальным вариантом для «Челси», то главный тренер Томас Тухель поддержит такой ход. Подписание форварда «Баварии» привлекает немца гораздо больше, чем возможный переход нападающего .

следит за ситуацией вокруг Левандовского. Но на этом этапе трансферного окна поляк намерен дать время «Барселоне».

В минувшем сезоне нападающий, которому в августе исполнится 34 года, забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в 10 играх Лиги чемпионов. Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.

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