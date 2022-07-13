Левандовски надеется, что уйдет из «Баварии» на этой неделе, – он не хочет в тур по США. Роберт верит слову Лапорты

ждет возможности перейти из «Баварии» в «Барселону».

Нападающий вернулся к тренировкам с мюнхенским клубом, но он не хотел бы посещать встречу с членами «Баварии», которая состоится в субботу, и ехать в тур по США в следующий понедельник, пишет As.

пообещала Левандовскому, что ему не придется делать это. Источники в Польше сообщают, что форвард хотел попрощаться с партнерами по «Баварии» перед трансфером в каталонский клуб в эту среду.

Роберт верит слову президента «Барселоны» , который пообещал, что клуб обязательно подпишет его, если он публично заявит о желании уйти из «Баварии». Левандовски сделал это, находясь в расположении сборной Польши во время матчей Лиги наций.

Сделка оценивается в 40-50 млн евро, но «Барса» считает, что главного успеха она уже достигла, вынудив «Баварию» отказаться от позиции о том, что Левандовски не продается.

Ожидается, что усилия Левандовского по организации перехода в «Барсу» будут вознаграждены, однако для этого нужно подождать еще несколько дней.

Роберт надеется, что на этой неделе сможет попрощаться с партнерами по «Баварии» и покинуть клуб.